أديس أبابا 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسفاز النيجيري بانكولي أديوي بمنصب مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي خلفا لإسماعيل شرقي في انتخابات جرت يوم أمس على هامش القمة الـ34 لرؤساء حكومات ودول الاتحاد الأفريقي التي تواصل أعمالها اليوم.كما أعاد المجتمعون خلال القمة انتخاب المفوض الحالي مرشحة أنغولا جوزيفا ليونيل على رأس مفوضية الزراعة والتنمية والاقتصاد الأزرق والبيئة، وأعيد انتخاب المفوض الحالي ومرشح زامبيا إلبرت موتشانجا في منصب مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، وإعادة انتخاب المفوض الحالي ومرشحة مصر أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة.// انتهى//16:44ت م0124