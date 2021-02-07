الكويت 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واستلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:45ت م0125