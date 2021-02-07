الأحساء 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسأسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة محافظة الأحساء خلال الأربعة الأيام الماضية، على منافذ الصحة العامة؛ والمحال والمجمعات التجارية، عن إغلاق 44 منشأة، وضبط 164 مخالفة لعدم التزمها بالبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية والصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، أنه جرى تنفيذ نحو 4100 جولة رقابية على مختلف المنشآت، للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية، حيث جرى تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.// انتهى//16:50ت م0126