الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج الدورة 99 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.وكان في استقبال معاليه، لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.وألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أوضح فيها أن الدفعة التاسعة والتسعين من طلبة الكلية أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، وأصبحوا مؤهلين للانضمام لزملائهم في وحدات القوات الجوية.وبين أن الدورة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة وآخرين من دولة الكويت الشقيقة، انضموا إلى من سبقهم من زملائهم، ليصبحوا جميعاً جاهزين للانطلاق إلى ميادين العزة والكرامة.بعد ذلك ألقى الطالب الخريج عبدالحكيم الحربي، كلمة الخريجين عبر فيها عن سعادته وزملائه الخريجين لرعاية معالي رئيس هيئة الأركان العامة حفل التخريج ليكونوا ضباطًا متخصصين في القوات الجوية الملكية السعودية في لحظاتٍ خالدةٍ، في طريق المجد والسؤدد، حماةً للدين والملك والوطن، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في أداء المهام والواجبات.عقب ذلك أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.وفي ختام الحفل التقطت الصورة التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.// انتهى //16:54ت م0128