الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 واسوصلت إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم 3 طائرات مصرية، تحمل شحنات من المساعدات الطبية المقدمة إلى السودان، شملت أدوية ومستلزمات طبية مختلفة.وقال السفير المصري لدى السودان، حسام عيسى في تصريح صحفي : إن هذه المساعدات تأتي بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لافتا النظر إلى أنها تحتوي على مجموعة من المستلزمات الطبية وأدوية السيولة وأدوية مختلفة ومستلزمات الجراحات مثل خيوط العمليات والشاش الطبي والقفازات الطبية، مشيرًا إلى أن المساعدات تأتي في إطار التعاون والدعم الكامل بين البلدين مصر والسودان في المجالات كافة.من جانبه، شكر أمين عام مجلس الوزراء السوداني عثمان حسين عثمان القيادة المصرية على المساعدات الطبية، مؤكدا أن مصر والسودان سيظلان سندا لبعضهما البعض في كل الظروف، لافتا النظر إلى أن تلك الشحنة، التي تنقلها 3 طائرات، تحمل أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال، وهو دعم مقدر في هذه المرحلة.// انتهى //18:11ت م0152