الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، 32 طنًا و100 كيلو غرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية السلام بولاية جنوب دار فور السودانية، استفاد منها 3,000 فرد.وتأتي تلك المساعدات امتداداً لما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من جهود في سبيل دعم المجتمعات المتضررة والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بهم.//انتهى//18:16ت م0154