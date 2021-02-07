الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واستُلعب غدًا مباراتان مؤجلتان من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد.وتجمع المباراة الأولى فريقي الزلفي والوحدة عند تمام الـ 3:30 مساءً على صالة نادي الزلفي بالزلفي، وستكون المواجهة الأخرى بين الخليج ومضر عند الـ 4:00 مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام.ففي اللقاء الأول يدخل الزلفي المواجهة بمعنويات عالية بالفوز على فريق النور "المتصدر" في الجولة 17 ، ساعيًا لتحقيق الفوز إذ يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 16 نقطة، وعلى الطرف الآخر يخوض الوحدة اللقاء برغبة الفوز كذلك والتقدم نحو مركز الصدارة، بعد أن جمع 26 نقطة احتل بها المركز الثالث، ولديه مباراة أخرى مؤجلة مع فريق الترجي، علمًا بأن المباراة مؤجلة من الجولة الـ13 .وستكون مواجهة الخليج ومضر هي الأبرز بين فرق المقدمة، حيث يتصدر مضر سلم الترتيب العام لأندية البطولة برصيد 29 نقطة بعد مُضي 17 جولة، بينما يمتلك الخليج 24 نقطة يحتل بها المركز الرابع، ولديه مباراة أخرى مؤجلة مع فريق النور، علمًا بأن المباراة مؤجلة من الجولة الـ15.// انتهى //18:41ت م0161