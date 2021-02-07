الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساستعاد ريال سوسييداد توازنه بفوز كبير على قادش 4-1 اليوم في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني في كرة القدم.ويدين ريال سوسييداد بفوزه إلى مهاجميه ميكل أويارسابال والسويدي إلكسندر آيساك اللذين سجل كل منهما ثنائية، الأول في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و35، والثاني في الدقيقتين 54 و59 , فيما سجل خايرو إسكييردو الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 65.ولعب قادش الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني ماركوس ماورو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.وهو الفوز الأول لريال سوسييداد بعد 3 تعادلات وخسارة واحدة، والتاسع هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز السادس برصيد 35 نقطة, وفي المقابل، مُني قادش بخسارته الثالثة توالياً فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ13 .// انتهى //18:41ت م0163