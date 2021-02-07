الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأعاد قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري كاين فريقه توتنهام إلى طريق الانتصارات بقيادته إلى الفوز على ضيفه وست بروميتش البيون 2-صفر اليوم في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي في كرة القدم.ومنح كاين، العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في كاحليه، التقدم لتوتنهام في الدقيقة 54، وأسهم في الهدف الثاني الذي سجله الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بعدها بأربع دقائق, لينفرد الثنائي كاين وسون بالمركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفًا لكل منهما، بفارق هدفين خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.وصعد توتنهام بهذا الفوز إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف أمام تشلسي الذي يلعب مع مضيفه شيفيلد يونايتد لاحقًا.// انتهى //18:42ت م0165