الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واستغلب بريست على ضيفه بوردو 2 ـ 1 اليوم ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي في كرة القدم.وكان بوردو البادئ بالتسجيل عبر الكوري الجنوبي أوي-جو هوانغ في الدقيقة 56، لكن بريست قلب الطاولة في الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله هدفين في خمس دقائق ( عند الدقيقتين 80 و 85 عبر ستيف مونييه ورومان فيفر.وهي الخسارة الثالثة على التوالي لبوردو الذي تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطتين أمام بريست الذي ارتقى إلى المركز الـ11 مؤقتًا.// انتهى //18:56ت م0166