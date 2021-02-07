عام / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي سفيري المكسيك وإيطاليا لدى المملكة
الأحد 1442/6/25 هـ الموافق 2021/02/07 م واس
الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - عبر الاتصال المرئي - اليوم، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة أنيبال غوميز توليدو.
كما التقى سموه - عبر الاتصال المرئي - اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانترني.
وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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19:08ت م
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