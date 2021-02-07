القاهرة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الذي يزور مصر حاليًا.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، بأن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية - الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة.ونوه راضي إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون أشاد بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة.// انتهى //19:29ت م0171