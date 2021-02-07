بغداد 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 628550 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13120, فيما سجلت 1026 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 600193 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 15237, منهم 192 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //19:31ت م0172