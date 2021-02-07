رفحاء 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 42 جولة ميدانية رقابية خلال أسبوع, أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين، وتحرير 7 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.وأكد رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة على الفرق الميدانية بالبلدية تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، من خلال الخطط والآليات المعدة؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشددًا على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //19:34ت م0174