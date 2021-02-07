القاهرة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع نظيره اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي يزور القاهرة حالياً، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، وآفاق الحل السياسي للأزمة وسبل دعم جهود الحكومة اليمنية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.وأكد شكري خلال اللقاء، دعم مصر لمساعي الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسار التنمية في البلاد، ورفضها لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة، معرباً عن أمله في أن يُسهم النجاح في تشكيل الحكومة الجديدة في توحيد الجهود ودعم مسار الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.وشدد على موقف مصر الثابت من دعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لتسوية الأزمة في اليمن استناداً إلى المرجعيات المُتفق عليها، لا سيما المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة وخاصة القرار رقم 2216.// انتهى //20:38ت م0183