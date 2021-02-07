الجزائر 25 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 7 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر 236 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 109088 إصابةً.وأشارت اللجنة العلمية لرصد الفيروس في الجزائر في مؤتمرها الصحفي اليوم، إلى أنه سُجلت أربع حالات وفاة بالفيروس ليصل العدد اللإجمالي للوفيات إلى 2941 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 184 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 74692 حالةً.// انتهى //20:44ت م0185