تبوك 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسباشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، خلال الحالة المطرية التي مرت بها المنطقة مايزيد عن 140 بلاغاً ، منها 36 بلاغًا لحوادث مرورية وإصابات، و 104 بلاغات لحالات مرضية نُقِلَ منها 66 حالة وجرى التعامل معها إسعافياً.وأوضح المتحدث باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي أن الفرع وبالتزامن مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بدأ بالعمل على خطة الطوارىء المعدة منذ الساعات الأولى للتوقعات المناخية على المنطقة, حيث رفعت جميع المراكز الإسعافية البالغ عددها 26 مركزًا إسعافيًا جاهزيتها بالإضافة إلى نشر 5 فرق إسعافية إضافية مساندة على امتداد طريق تبوك وصولاً إلى محافظة حقل، مشيراً إلى أن استقبال البلاغات يكون على الرقم الموحد ( 997 ) أو عبر التطبيق الإلكتروني ( أسعفني )مشدداً على الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع جميع الإرشادات والتوجيهات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة.// انتهى //21:11ت م0190