إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسرحبت باكستان بتقرير الأمم المتحدة الذي أقرّ بجهودها المستمرة ضد العناصر المتطورة في الأنشطة الإرهابية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري أن التقرير السابع والعشرين لفريق التحليل والمراقبة التابع للأمم المتحدة يؤيد موقف باكستان بشأن التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية النشطة في أفغانستان وفي مقدمتها "حركة طالبان باكستان" مضيفا في بيان صحفي أن باكستان لفتت في الماضي انتباه المجتمع الدولي إزاء التهديد الذي تشكله هذه الجماعات الإرهابية لأمنها الداخلي// انتهى //21:27ت م0194