مأرب 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسقتل ثلاثة مدنيين فيما أصيب ثلاثة آخرون في مدينة مأرب اليمنية اليوم، بصاروخ باليستي ومقذوف طائرة مسيرة أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدينة المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين.وأوضح مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن دفاعات قوات الجيش الوطني اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أخرى قبل استهدافها فرق الإسعاف لضحايا الصاروخ، مشيراً إلى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في مدينة مأرب لتلقي العناية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم.وأكد المصدر أن تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم الإنسانية البشعة بحق المدنيين التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وإفلاتها من العقاب هو من يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم والأعمال الإرهابية.// انتهى //21:29ت م0195