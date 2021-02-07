عدن 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسبحث وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان في العاصمة المؤقتة عدن اليوم، مع نائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة للتنسيق بإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة دانيلا كروسلاك، طبيعة مستجدات الأوضاع التي وصلت إليها البعثة في تنفيذ اتفاق الحديدة.وشدد وزير الداخلية اليمني خلال اللقاء، على أهمية الالتزام بتنفيذ ما تمخض عنه اتفاق ستوكهولم ووضع حد للخروقات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهدف تعطيل كل الجهود التي ترعاها لجنة الأمم المتحدة في إطار خطتها لإعادة الانتشار بالحديدة.وأشار حيدان في اللقاء إلى استمرار الميليشيا المدعومة من إيران في استهداف المدنيين العزل من السلاح في مدينة الحديدة ومنطقة الدريهمي وغيرها من المناطق المجاورة بالمحافظة في تحد صارخ لما اُتفِقَ عليه في مشاورات اتفاق السلام بستوكهولم ضاربة عرض الحائط بكل الجهود الأممية والإقليمية والاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة الشرعية.وأوضحت كروسلاك من جهتها، أن البعثة بذلت جهوداً كبيرة في لم الشمل والتقاء جميع الأطراف للوصول إلى الحل الأفضل الذي يستطيع من خلاله اليمنيون تجاوز الخلافات بالحوار السلمي والبدء في مرحلة بناء دولتهم المدنية الحديثة على أسس سليمة وبمشاركة جميع الأطراف. مشيدة بالجهود الإيجابية للفريق الحكومي.// انتهى //21:53ت م0201