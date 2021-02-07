القاهرة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم في القاهرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي والقائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم لدى الجامعة مريم الكعبي وسفير مملكة البحرين في مصر ومندوب البحرين لدى الجامعة هشام الجودر وسفير عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله الرحبي وسفير دولة قطر لدى القاهرة ومندوب قطر الدائم لدى الجامعة المستشار عبدالله بن حمد المري والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة العبيد.ونوّه معاليه في بداية اللقاء بنتائج قمة العلا، مشيراً إلى أهم قراراتها، لاسيما ما تضمنه بيان العلا حول انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس التعاون،التي ستكون امتداداً وخطوة جديدة في طريق نهضة دول المجلس ورخائها ورفاهية شعوبها بعون الله.وأكد الحجرف، أن أمانة دول المجلس، تعمل على جميع المستويات والأصعدة لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء، لافتاً الانتباه إلى حرص مجلس التعاون على مواصلة التنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية لما فيه خدمة القضايا العربية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، محيطاً سفراء دول المجلس بنتائج اجتماعاته بالمسؤولين في العاصمة القاهرة.// انتهى //22:15ت م0203