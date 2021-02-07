سكاكا 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف 375 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا", نتج عنها تسجيل 9 مخالفات .وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود أن الجولات تأتي للتأكد من تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل "المولات" والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، إضافة الى توفر الكمامات والمعقمات على أرفف البيع سواء في الصيدليات أو منافذ البيع الأخرى.// أنتهى //22:23ت م0206