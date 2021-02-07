الرباط 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسرحبت المغرب بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، السلطة التنفيذية المؤقتة لدولة ليبيا.وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في مؤتمر صحفي، أن بلاده تهنئ الأعضاء الجدد للمجلس الرئاسي الليبي، وتشيد باختيار عبدالحميد دبيبد، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعد مهمة في اتجاه توحيد المؤسسات ودعم الاستقرار.// انتهى //22:32ت م0208