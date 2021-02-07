جيزان 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واساشترطت إمارة منطقة جازان تطبيق (توكلنا) مع ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي، واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من تفشي فيروس "كورونا‬"، كشرط إلزامي لدخول منسوبي وموظفي الإمارة والزوار لمقر الإمارة.وأوضح مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن أحمد الزائري أن إمارة منطقة جازان‬ إلى أن التطبيق جاء بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وبين أن جميع الخدمات والاستفسارات تقدم عبر منصات التواصل الإلكترونية بالإمارة ومن خلال موقع "أبشر".//انتهى//23:03ت م0212