القاهرة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //23:32ت م0214