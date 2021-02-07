الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص وزير خارجية فنلندا بيكا ها فيستو الذي يزور الخرطوم حالياً.واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات أبرزها دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال الديمقراطي في السودان، والأوضاع في الحدود السودانية الإثيوبية وتخفيف توترها، إلى جانب ملفي اللاجئين وسد النهضة.// انتهى //23:35ت م0216