نيودلهي 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسقضى ثلاثة اشخاص فيما فُقد 200 آخرون اليوم في انهيار جليدي في الهيمالايا تسبب بفيضان في نهر غمر بمحطتي توليد كهرباء شمال الهند.وأوضح متحدث باسم الشرطة بولاية اوتاراخُند أنه عثر على ما لا يقل عن ثلاث جثث في مجرى النهر، مشيراً إلى أنه معظم المفقودين كانوا موجودين في محطتي توليد الكهرباء اللتين غمرتا بالمياه بعد سقوط جزء كبير من الجبل الجليدي.وأكد أن عملية أنقاذ العالقين مستمرة حتى اللحظة.// انتهى //00:10ت م0219