الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسصَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر ، ارتكبوا جريمة المتاجرة بالعملة المزيفة، حيث ضُبِط بحوزتهم أوراق نقدية في وحدة سكنية اتخذوها وكراً لممارسة جريمتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.// للصحف // // انتهى //00:15ت م0220