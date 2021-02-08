الأمم المتحدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسأكدت البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا، الحاجة إلى شراكة قوية لتوسيع نطاق الاستجابة الجماعية التي تقودها الحكومة بسرعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في تيغراي.وأوضحت البعثة في بيان صحفي، أنه منذ بداية الأزمة زُود ما يقرب من 1.7 مليون شخص في المنطقة بحصص غذائية طارئة من خلال الجهود المشتركة، كما تلقى حوالي 26,000 لاجئ إريتري يقيمون في مخيمين مساعدات غذائية وتغذوية.وأفادت البعثة، أن أحدث التقديرات الأولية تشير إلى أن 2.5 إلى ثلاثة ملايين شخص في المنطقة يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.// انتهى //00:15ت م0221