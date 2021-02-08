الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، مبعوث الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا بيكا ها فيستو الذي يزور الخرطوم حالياً.وعبر البرهان خلال اللقاء عن تقديره لمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للسودان ونجاح الفترة الانتقالية.ولفت الانتباه إلى ما تشهده الحدود مع الجارة اثيوبيا من توترات وأن ما قامت به القوات المسلحة هو إعادة انتشار داخل حدود الأراضي السودانية .وأكد أن الحوار والتفاوض هو الفيصل لمعالجة جميع المشاكل مع اثيوبيا خاصة فيما يتصل بالحدود وسد النهضة.// انتهى //00:30ت م0223