الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه الـ ١٣ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، على كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين، والهدية المقدمة من إحدى الشركات القابضة، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٦٠٠متر ، وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص للحصن وأفراس مبتدئة، ومسافة ١٦٠٠ متر فاز بالمركز الأول الجواد "قوي الهمة" لإسطبل/ صالح الحمد، وفي الشوط الثاني المخصص للحصن وأفراس (ثالثة ٣/١)، ومسافة ١٦٠٠م فاز بالمركز الأول الجواد "مختلف" لإسطبل/ نصار النصار، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث (مفتوح) ومسافة ١٦٠٠ متر فاز بالمركز الأول الجواد "زهاد" لإسطبل/ سويس.وفي شوط الكأس ( الشوط الرابع )، المخصص للحصن وأفراس ( مواليد ٢٠١٨م)، ومسافته ١٦٠٠ متر حقق كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين الجواد "لامستحيل" لإسطبل/ سويس.// انتهى //00:45ت م0226