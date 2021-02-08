كينشاسا 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسأعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم ظهور فيروس إيبولا مجدداً في شرق البلاد إثر وفاة امرأة جراء هذا المرض بعد ثلاثة أشهر على إعلان انتهاء الموجة السابقة من الوباء.وأوضح وزير الصحة الكونغولي اتيني لونغوندو للتلفزيون الرسمي "أر تي ان سي" أن الموجة الجديدة من فيروس إيبولا حددت في منطقة بيينا بإقليم شمال كيفو.// انتهى //03:06ت م0230