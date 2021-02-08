برازيليا 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأحد تسجيل 26845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و522 وفاة .وأضافت الوزارة أنها سجلت حتى الآن تسعة ملايين و524640 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231534 في ثالث أسوأ تفشي للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند وثاني أكثر حالات وفاة.// انتهى //03:17ت م0231