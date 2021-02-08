القاهرة 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأدانت مصر قيام ميليشيات الحوثي بشن عدد من الهجمات باستخدام طائرات مُفخخة بدون طيار باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية اليوم والتي تم اعتراضها وتدميرها جميعًا من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، معربة عن استهجانها الكامل لاستمرار مِثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تُمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.//انتهى//03:36ت م0232