الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير الرياض يثمن جهود جمعية "حياتنا"الفيصل يلتقي سفيري جيبوتي والبوسنةسعود بن نايف يلتقي مبتكر مصحف إلكتروني للمكفوفينأمير نجران يتابع مواجهة "كورونا"نيابة عن ولي العهد.. الرويلي يخرج الدفعة 99 في كلية الملك فيصل الجوية23 فائزاً في جائزة محمد بن فهد لأفضل أداء خيريوزير الداخلية يدشن عدداً من المقار الأمنية في الرياض ومكة المكرمةأمير منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب "واس" بالمنطقةالمواطنون يؤكدون التزامهم: التجمعات تعيدنا إلى المربع الأول.. والرهان على الوعي المجتمعيالشرقية: إغلاق 35 منشأة مخالفة ورصد 116 مخالفةلجنة «الشورى» تدرس نظام الحماية من الإشعاعات غير المو?ينةالإطاحة بزعيم «القاعدة» في اليمنعباس يؤكد أهمية تعزيز دور «الرباعية الدولية»ليندركينغ: تصفير صادرات إيران يكبل نشاطاتها الإرهابيةالسودان يتطلع لاستمرار وساطة الاتحاد الإفريقي في سد النهضةمحاكمة ترمب.. غداً// يتبع //06:02ت م0003