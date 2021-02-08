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الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير الرياض يثمن جهود جمعية "حياتنا"
الفيصل يلتقي سفيري جيبوتي والبوسنة
سعود بن نايف يلتقي مبتكر مصحف إلكتروني للمكفوفين
أمير نجران يتابع مواجهة "كورونا"
نيابة عن ولي العهد.. الرويلي يخرج الدفعة 99 في كلية الملك فيصل الجوية
23 فائزاً في جائزة محمد بن فهد لأفضل أداء خيري
وزير الداخلية يدشن عدداً من المقار الأمنية في الرياض ومكة المكرمة
أمير منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب "واس" بالمنطقة
المواطنون يؤكدون التزامهم: التجمعات تعيدنا إلى المربع الأول.. والرهان على الوعي المجتمعي
الشرقية: إغلاق 35 منشأة مخالفة ورصد 116 مخالفة
لجنة «الشورى» تدرس نظام الحماية من الإشعاعات غير المو?ينة
الإطاحة بزعيم «القاعدة» في اليمن
عباس يؤكد أهمية تعزيز دور «الرباعية الدولية»
ليندركينغ: تصفير صادرات إيران يكبل نشاطاتها الإرهابية
السودان يتطلع لاستمرار وساطة الاتحاد الإفريقي في سد النهضة
محاكمة ترمب.. غداً
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