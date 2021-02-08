وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الاحتراز والالتزام.. سلاح المرحلة ) : المرحلة الراهنة وما تحقق فيها من المكتسبات في التصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 )، والتي يعود الـفضل فيها لـلـدعم المتواصل والـلامحدود، والـبذل الـسخي من الـقيادة الحكيمة الـتي جعلت صحة المواطن وسلامته أولا وقبل كل شيء وفوق كل اعتبار، هي مرحلة تلتقي في أطر مسؤولياتها مع ما يلاحظ من كون الكثير من دول العالم باتت تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، وبما أننا في المملكة جزء من هذا العالم ولسنا بمنأى عن ذلك، فإن صوت العقل يحتم علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وواصلت : حين نمعن في واقع ما تم رصده خلال الفترة الماضية من زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بالـفيروس، والـتي كان من أهم أسباب حصول هذا الارتفاع، ما رصد من التجمعات بأنواعها والحاصل فيها من التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وما جاء في ذات السياق من تكثيف الجهود في سبيل ضمان استدامة الالتزام بالاحترازات اللازمة، والحفاظ على مكتسبات المرحلـة، وأيضا إطلاق الـصحة لحملة توعوية تحت شعار «نتعاون ما نتهاون» بهدف حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية ومنها (الالـتزام بلبس الكمامة، وعدم المصافحة، والـتباعد الاجتماعي، والتعقيم، وترك مسافة آمنة) وذلـك حفاظا علـى صحتهم وسلامتهم وسعيا للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ، في خطوة تأتي تواصلا للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان «الوقاية من كورونا» ، حيث كانت تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلـف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلـى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره، وذلك حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.// يتبع //06:02ت م0005