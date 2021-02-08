سيئول 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 81 ألفا و 185 إصابة.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1474 وفاة.// انتهى //06:04ت م0009