عام / كوريا الجنوبية تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
سيئول 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 81 ألفا و 185 إصابة.
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1474 وفاة.
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