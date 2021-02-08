المدينة المنورة 26 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العيص - المهد – بدر – ينبع - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .// انتهى //07:31ت م0012