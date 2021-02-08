الأحساء 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنفذ نادي الأحساء الأدبي خلال العام الماضي 2020م، 36 فعالية منوعة، منها 13 فعالية حضورية، و23 فعالية عن بعد، تضمنت أمسيات أدبية ودورات وورش عمل متخصصة، ومشاركات في المناسبات الوطنية، ومحاضرات ولقاءات ثقافية وزيارات، وبرامج ركن الأديب الصغير.وبين التقرير السنوي للنادي أن عدد المتحدثين في هذه الفعاليات بلغ 90 متحدثا ومتحدثة، وأن عدد الحضور بلغ 20178 من مختلف شرائح المجتمع، أما عدد المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي فقد بلغت 46094 مشاهدة، وبلغت عدد مشاهدات البث المباشر لهذه البرامج من خلال تطبيق النادي على منظومة الهواتف والأجهزة الذكية 50560 مشاهدة، فيما بلغ عدد الوسائط 683 والأخبار 303 أخبار.وأشار التقرير إلى أن النادي أصدر في العام الماضي 20 كتابا لمثقفين سعوديين ومثقفات سعوديات تنوعت ما بين الدواوين الشعرية والإبداعات الثقافية والأدب السيري والدراسات النقدية وغيرها .// انتهى //08:58ت م0017