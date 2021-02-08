تبوك 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واساستقبلت غرفة عمليات فرع الهيئة أكثر من 126040 مكالمة بإجمالي منها 21666 بلاغاً إسعافياً، أنشأ منها 5643 بلاغاً لحالات الحوادث فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية 16023.وأوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة تبوك محمد العنزي أنه تم التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قبل 26 فرقة إسعافية تعمل في الميدان على مدار 24 ساعة حيث يتم مراجعة مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل دوري ومستمر من قبل مسؤولي الهيئة بالمنطقة, مشيرًا إلى أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 12 ألف ساعة تطوعية من خلال إقامة 123 فعالية تم تغطيتها من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، فيما بلغ عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي أقامتها إدارة التدريب بفرع الهيئة خلال العام الماضي أكثر 125 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 2570 بالإضافة إلى مستفيدي الدورات المقامة عن بعد والبالغ عددهم أكثر من 29600 مستفيد ومستفيدة.ودعا العنزي المواطنين والمقيمين التواصل عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- مع غرفة عمليات الفرع على الرقم الموحد (997) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني".// انتهى //09:05ت م0018