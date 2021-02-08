الخفجي 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، 700 جولة رقابية على المحلات التجارية والمطاعم وأسواق النفع العام بمحافظة الخفجي، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا".وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية، ورصد 69 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، و 10 مخالفات تكدس، وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 .// انتهى //09:38ت م0019