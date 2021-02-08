القاهرة 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وتناولت تعزيز العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.وأشارت الصحف إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اللبناني شربل وهبة، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تحريك الجمود الحالي في المشهد اللبناني.وسلطت الضوء على المساعدات الطبية والغذائية التي أرسلتها مصر إلى السوادان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.وأنبأت صحف القاهرة عن مواصلة الاتحاد الأوروبي مساعيه للوساطة من أجل نزع فتيل التوترات بين السودان وإثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة والخلافات الحدودية، لافتة الانتباه إلى التعنت الإثيوبي في الملفين ورفضها التدخل في حرب إقليم تيجراي التي شنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر الماضي.ونوهت إلى ترحيب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير تيموثي ليندر كنج مبعوثًا إلى اليمن، مؤكدًا أنه يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي.وتناقلت صحف مصر تأكيد البنك الدولي أن العالم يواجه أزمة في التعليم تفاقمت بعد جائحة كورونا، متوقعًا أن يستمر تأثيرها على رأس المال البشري من الجيل الحالي من الطلاب لفترة طويلة.// انتهى //09:41ت م0021