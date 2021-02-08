أبها 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وطريب، وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //10:26ت م0025