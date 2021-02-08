بيروت 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الأوساط الشعبية لقرار السلطات اللبنانية بالبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات الإغلاق التام المفروضة منذ نحو ثلاثة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا في حين لم يسجل أي تطور إيجابي بشأن العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة .وأشارت صحف اليوم إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، على خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة.وأوردت دعوة رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس إلى الضغط على إيران بصفتها داعما للميليشيات الحوثية الإرهابية كسبيل أساسي لإحلال السلام في البلاد مؤكداً الالتزام بمسار السلام.وأخبرت عن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية أمس الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل المملكة العربية السعودية، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني.ولفتت الانتباه إلى ترحيب مجلس التعاون الخليجي أمس بتعيين تيموثي ليندركينغ، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، مبعوثاً خاصاً لليمن واعتبره إضافة إيجابية للجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية.وتطرقت صحف بيروت إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أن بلادَه لن ترفع العقوبات عن إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات مجددا تمسكَ بلاده بموقفها، الذي يطالب بوقف إيران كل انتهاكاتها للاتفاق قبل العودة للمفاوضات.// انتهى //10:27ت م0026