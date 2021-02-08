جدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسالتقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عبر الاتصال المرئي أمس ، نائب رئيس وزراء أوزبكستان عمر زاكوف .وبحث اللقاء انعقاد الاجتماع السنوي للبنك 2021 في طشقند والتكامل الإقليمي عبر خط سكة الحديد بين أوزبكستان وأفغانستان وباكستان، إضافة إلى تنفيذ دعم البنك لأوزبكستان لمواجهة جائحة كورونا.// انتهى //11:12ت م0030