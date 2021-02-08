عام / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي نائب رئيس وزراء أوزبكستان
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
جدة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عبر الاتصال المرئي أمس ، نائب رئيس وزراء أوزبكستان عمر زاكوف .
وبحث اللقاء انعقاد الاجتماع السنوي للبنك 2021 في طشقند والتكامل الإقليمي عبر خط سكة الحديد بين أوزبكستان وأفغانستان وباكستان، إضافة إلى تنفيذ دعم البنك لأوزبكستان لمواجهة جائحة كورونا.
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11:12ت م
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