نجران 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واساشترطت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول كافة المنشآت التعليمية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس على منسوبيها ومنسوباتها والمراجعين.وأكدت الإدارة على جميع الإدارات والأقسام، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت تشكيل نقاط الفحص، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، والحد من التجمعات، مشيرةً إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الإجراءات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات.//انتهى//11:15ت م0032