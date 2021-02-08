غزة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، المزارعين ورعاة الأغنام في أراضيهم الزراعية الحدودية شرق مدينتي غزة وخان يونس.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع "ملكة" والآليات العسكرية خلف السياج الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص وقنابل دخانية صوب مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرق حي الزيتون، دون أن يبلغ عن إصابات بين المزارعين الذين اضطروا لترك أراضيهم والعودة إلى بيوتهم.كما استهدفت قوات الاحتلال الجاثمة في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس أراضي المزارعين بنيران الأسلحة الرشاشة، إضافة إلى استهداف رعاة الأغنام شرق منطقة القرارة شمالاً، وأرغمتهم على الخروج من المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //11:49ت م0043