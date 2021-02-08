الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :"بيان من الديوان الملكي"انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الاثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //12:17ت م0045