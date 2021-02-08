عام / الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ـ رحمها الله ـ
الاثنين 1442/6/26 هـ الموافق 2021/02/08 م واس
الرياض 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الاثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
12:17ت م
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