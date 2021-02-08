مكة الكرمة 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة البلديات جولات تفتيشية للحد من انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن إغلاق 21 وتغريم 61 محلاً مخالف بمكة المكرمة.وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي أنه تم الوقوف على 779 محلاً متعلقاً بالصحة العامة، بمشاركة 142 مراقباً صحياً لمتابعة أعمال القطاع البلدي، مشيراً إلى ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات المختصة.// انتهى //12:19ت م0046