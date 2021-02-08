سكاكا 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة الاجتماع الثالث عشر للجنة، التي تضم ممثلين عن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظي المحافظات.ووجه سمو أمير منطقة الجوف الجهات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع القطاعات الحكومية والخاصة وأماكن التجمعات البشرية، إضافة إلى متابعة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية وإيقاع العقوبات على المخالفين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وعدم التهاون بخطورة هذا الوباء، ورفع تقارير مستمرة عن ذلك .وفي نهاية الاجتماع ثمن سمو الأمير فيصل بن نواف للجميع ما يقومون به من جهود ومنسوبيهم في التصدي لهذه الجائحة في سبيل حماية الأرواح والأبدان للجميع من هذا الداء، متمنيا من الجميع مواصلة تلك الجهود خلال المرحلة الحالية، سائلا الله أن يرفع هذا البلاء عن البلاد والعباد عاجلا انه سميع مجيب.// انتهى //12:19ت م0047